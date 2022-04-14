Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da dert yandı! Kadın oyuncuların denklik isyanı

Yıllar önce, bir dizide başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, Öden'in açıklamalarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz.