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Giriş Tarihi: 14.4.2022 08:58 Son Güncelleme: 14.4.2022 09:07

Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da dert yandı! Kadın oyuncuların denklik isyanı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da dert yandı! Kadın oyuncuların denklik isyanı

Yakışıklı aktörlerle aynı dizide oynayan kadın oyuncuların, izleyiciden baskı gördüğü ortaya çıktı! Songül Öden konuyu gündeme şu sözlerle getirdi: “Başrol oynadığımız dizide ‘Kıvanç’ın karşısına bunu mu koymuşlar’ diye bana ‘Sen ona denk değilsin’ diye baskı yapıldı, üzüldüm.” Konuyla ilgili Hazal Kaya da itirafta bulundu: “O baskı tüm kadın oyunculara yapılıyor ama artık takmıyorum!” Hazal Kaya, yıllar önce birlikte oynadığı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için takozun üstüne çıkarak kamera karşısına geçmişti.

Dizi partnerlerini birbirine yakıştıramayan izleyicilerin hakarete varan sert eleştirileri kadın oyuncuları isyan ettirdi. Birkaç gün önce Songül Öden'in yaptığı 'Psikolojik baskı gördüm' açıklamasına bir destek de Hazal Kaya'dan geldi!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisinin de geçmişte muzdarip olduğu bir konuda meslektaşı Songül Öden'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya arka çıktı!

Önceki gün Levent'te görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Kaya'ya, "Songül Öden, 'Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığım dönem, 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı üzülüyordum' dedi.

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Siz de birçok oyuncu ile oynadınız, sizin için de geçerli mi, düşünceleriniz neler?" diye soruldu.

Yıllar önce, bir dizide başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, Öden'in açıklamalarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için şanslı olduğumuzu söylüyorlar, bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz.

Songül'ün yaşadığı çok ağır bir şey, ben bile hatırlıyorum. Tabii kendisi benim öz ablam gibi olduğu için. Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz."

İş Sanat Metaverse’te
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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da dert yandı! Kadın oyuncuların denklik isyanı
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