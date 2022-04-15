Çocuk Sanat Festivali AKM’de başlıyor

ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM), 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan tarihleri arasında 'Çocuk Sanat Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 18 Nisan'da başlayacak olan festivalde 9. Ulusal Resim Yarışması'na katılan resimlerin görülebileceği sergi açılacak. Usta sanatçı Fatih Erkoç, 22 Nisan'da festival özelinde çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile sahneye çıkacak. 23 Nisan günü ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Özel Konseri'yle çocuklara unutulmaz bir kutlama yaşatacak.