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Giriş Tarihi: 15.4.2022 16:36 Son Güncelleme: 15.4.2022 16:43

Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner!

Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner!

Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu’nun gerçekleştirdiği, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yola çıkan “Adı Sevgi” Pazar akşamı 6.bölümü ile ekranlara geliyor!

6.Bölüm Özeti:

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır…

Adı Sevgi 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Sen olmasaydın, olmazdı..." | Video

Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir.

Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

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Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner!
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