Haksız yere böcek bile öldürmeyin!

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, sahur programında hayvanlara eziyet etmenin kul hakkına girdiğini söyledi ve ekledi: "Peygamber Efendimiz 'Haksız yere öldürülen hayvandan sorgulanacaksınız' buyurdu. Yemek için av niyetine bıldırcını vurdun sıkıntı olmaz ama zevkine, safari için öldüremezsin. Haksız yere hamam böceğini öldürmen bile günahtır. Bu her hayvan için geçerli, buna domuz da dahil. Bir Müslüman durup dururken domuza eziyet edemez, onu öldüremez. Murdardır, hoş değildir o ayrı mesele ama benim bahçemin kapısına domuz gelse su istese suyunu veririm, ekmeğini doğrarım. Hayvanlara karşı insaflı ve merhametli olmak lazım."