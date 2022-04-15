Karnı burnunda Rihanna’ya ihanet şoku! ASAP Rocky hamile şarkıcıyı en yakınıyla aldattı iddiası sosyal medyayı salladı!

Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna, son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Rihanna ile rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentileriyle hem Twitter hem de Google gündeminde trend oldu.