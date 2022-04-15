Karnı burnunda Rihanna’ya ihanet şoku! ASAP Rocky hamile şarkıcıyı en yakınıyla aldattı iddiası sosyal medyayı salladı!

Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan Rihanna, son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Rihanna ile rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentileriyle hem Twitter hem de Google gündeminde trend oldu.
Ünlü rapçinin, Rihanna'nın daha önce beraber ayakkabı tasarladığı Amina Muaddi ile beraber olduğu düşünülüyor.
İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.
Rihanna, kendi giyim markası Fenty için 2020 yılında Amina Muaddi ile bir araya gelmişti.
Şarkıcının markası için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.
Rihanna ihanet iddiası sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. Yıldız şarkıcının ayakkabı tasarımcısını ise takipten çıktığı konuşuluyor...
KARNI BURNUNDA OLAN RİRİ'DEN OLAY KARELER!
Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili çok konuşulmuştu.
Dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine ilk kez girmeyi başararak gündem olmuştu.
Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor. Son dönemde hamile stiliyle adından söz ettiren Rihanna Vogue için kamera karşısına geçti.
Hamile olduğunu öğrendiğinden beri ezber bozan hamile stiliyle gündeme gelen şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti.
Rihanna pozlarını "Eğer yapacağım tek bir şey varsa, o da gülmek!" notuyla paylaştı.