Miss Turkey güzeli Gizem Koçak’a misafirlikte dayak

Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. İki arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlar arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.Koçak'ın iddiasına göre arkadaşı kendisine saldırdı, o sıra attığı yumruklar kızına da isabet etti. Ardından da arkadaşı Koçak'ı eve kilitledi.Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan model, karakola giderek şikayetçi oldu. Kendisinin ve kızının darp edildiğini, hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İfadesi alınan Ayşegül K. ise "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı. Asıl darp edilen benim" dedi.