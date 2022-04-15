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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak’a misafirlikte dayak

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla karakola sığındı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı

ARKADAŞI EVE KİLİTLEDİ
Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. İki arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlar arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.



Koçak'ın iddiasına göre arkadaşı kendisine saldırdı, o sıra attığı yumruklar kızına da isabet etti. Ardından da arkadaşı Koçak'ı eve kilitledi.

'EŞYALARIMI KIRDI'
Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan model, karakola giderek şikayetçi oldu. Kendisinin ve kızının darp edildiğini, hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İfadesi alınan Ayşegül K. ise "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı. Asıl darp edilen benim" dedi.
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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak
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