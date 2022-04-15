Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 'Lügat' ve 'Yadigar' isimli eserlerini rızası olmadan yayınladığı ve haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şarkıcı Rafet El Roman'a dava açtı.



"KÖTÜ NİYETLİ"

Dilekçede "Rafet El Roman ve müzik şirketlerinin tutumu, Büyükarslan'ın yükselmesini engelleyici kötü niyetli bir tutumdur" denilerek cezai şart bedeli olarak 20 bin Euro ödenilmesini talep etti.