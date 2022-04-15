Haberler Günaydın Haberleri Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.4.2022 12:51

Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!

Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan, ünlü şarkıcı Rafet El Roman’a ‘Lügat’ ve ‘Yadigar’ isimli eserini rızası olmadan yayınlayarak haklarını ihlal ettiği iddiasıyla  dava açtı. Mahkeme Rafet El Roman’ın 20 bin Euro ödemesine karar verdi.

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 'Lügat' ve 'Yadigar' isimli eserlerini rızası olmadan yayınladığı ve haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şarkıcı Rafet El Roman'a dava açtı.

"KÖTÜ NİYETLİ"
Dilekçede "Rafet El Roman ve müzik şirketlerinin tutumu, Büyükarslan'ın yükselmesini engelleyici kötü niyetli bir tutumdur" denilerek cezai şart bedeli olarak 20 bin Euro ödenilmesini talep etti.

20 BİN EURO ÖDEYECEK
İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Kerim Neşe Büyükarslan'ın açtığı davanın kısmen kabul edilmesine, Rafet El Roman ile yapım şirketinin 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine karar verdi. Maddi ve manevi tazminat talepleri ise reddedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA