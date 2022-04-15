Rafet El Roman 20 bin Euro’luk davayı kaybetti!

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 'Lügat' ve 'Yadigar' isimli eserlerini rızası olmadan yayınladığı ve haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şarkıcı Rafet El Roman'a dava açtı.
"KÖTÜ NİYETLİ"
Dilekçede "Rafet El Roman ve müzik şirketlerinin tutumu, Büyükarslan'ın yükselmesini engelleyici kötü niyetli bir tutumdur" denilerek cezai şart bedeli olarak 20 bin Euro ödenilmesini talep etti.
20 BİN EURO ÖDEYECEK
İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Kerim Neşe Büyükarslan'ın açtığı davanın kısmen kabul edilmesine, Rafet El Roman ile yapım şirketinin 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine karar verdi. Maddi ve manevi tazminat talepleri ise reddedildi.