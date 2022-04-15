Tiktok Fenomeni Yeşim Sevinç ve Barış Dede: “Lansman yapmak biraz saçma”

Yeşim Sevinç şarkının klibinde gelinlik giydiği için heyecanlı olduğunu "Klip heyecanlı değildi. En çok heyecanlandığım yer gelinlik giymekti. Barış'a sabah akşam fotoğraf attım " sözleriyle ifade etti. Klibin senaryosunu kendisi yazan Barış Dede ise, "Senaryoyu amatör ben yazarsam, kışın gelinlik giydiririm." Yeşim'i gelin olarak hayal ettim." dedi.

Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor?

Barış Dede: İyiyiz, güzel gidiyor. Yoruluyoruz. Çabalıyoruz.

Yeşim Sevinç: İyiyiz, güzel gidiyor. Yoruluyoruz. Çabalıyoruz.

Barış Tiktok'ta takipçin 12 milyona ulaşmak üzere Youtube'da ise 2 milyon takipçin var. Tiktok'da aktif olduğun kadar Youtube'a da ağırlık vermeyi düşünüyor musun?

Barış Sevinç: Tabii ki. Şu an Tiktok'dan daha çok Youtube'a yönelmek istiyorum. Youtube'un kitlesi, havası ya da içerikleri Tiktok'dan çok daha farklı. Youtube emek yemiyor. Karşılığını da hakkını da veriyor. Takipçi konusunda da üstün bir kitleyi veriyor. Tiktok gibi değil. Bu sebeple Tiktok'a daha çok yönelmek istiyorum.

Yeşim sen Youtube'a içerik üretmeyi düşünüyor musun?

Yeşim Sevinç: Ben de inşallah bir gün düşünüyorum. Tiktok çok hakkımı yiyor. Ben Tiktok'dan ban yedim. 2 aydır ban'lıyım. Bir akım videosu vardı. Onu silah ile çekiyim dedim. Videom birden ihlal yedi. Daha sonra videoyu yakınlaştırıp, silah detayını 1 saniye bile gözükmeyecek şekilde hızlandırdım. Aynı video kopya sayıldı. Tekrar banlandı. Kalıcı ban yedim. Arap yöneticiler ile iletişime geçtim. Onlar da açamadı.

Kitlenin çoğunluğu Arap takipçi. Şarkının Arapça olması kitlenden dolayı mı yoksa kendi isteğin mi? Nasıl tepkiler aldın?

Barış Dede: Ben kendim istediğim için yaptım. Çok güzel tepkiler aldım. Ne Türkiye'den ne Arap ülkelerinden hiçbir yerden kötü yorum almadım. Sadece beni kıskanan kişiler kötü yorumlar yaptı. Çünkü ben şarkım için çok başka bir şey yapacağım demiştim. Kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağım demiştim. Şarkı benim 6 ayımı aldı. Şarkı aslında 6 ayda yazılmaz ama ben en iyisini yapmak istedim. Sürekli yazdım, sildim, yenisini yapalım dedim. O şarkıyı yapamayacak, yanında geçemeyecek insanlar yayınıma gelip boş boş konuştu. Olsun. Ben yine de Türkiye'nin en değişik şarkısını yaptım.