Tiktok Fenomeni Yeşim Sevinç ve Barış Dede: “Lansman yapmak biraz saçma”

Yeşim Sevinç şarkının klibinde gelinlik giydiği için heyecanlı olduğunu "Klip heyecanlı değildi. En çok heyecanlandığım yer gelinlik giymekti. Barış'a sabah akşam fotoğraf attım " sözleriyle ifade etti. Klibin senaryosunu kendisi yazan Barış Dede ise, "Senaryoyu amatör ben yazarsam, kışın gelinlik giydiririm." Yeşim'i gelin olarak hayal ettim." dedi.
Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor?
Barış Dede: İyiyiz, güzel gidiyor. Yoruluyoruz. Çabalıyoruz.
Yeşim Sevinç: İyiyiz, güzel gidiyor. Yoruluyoruz. Çabalıyoruz.
Barış Tiktok'ta takipçin 12 milyona ulaşmak üzere Youtube'da ise 2 milyon takipçin var. Tiktok'da aktif olduğun kadar Youtube'a da ağırlık vermeyi düşünüyor musun?
Barış Sevinç: Tabii ki. Şu an Tiktok'dan daha çok Youtube'a yönelmek istiyorum. Youtube'un kitlesi, havası ya da içerikleri Tiktok'dan çok daha farklı. Youtube emek yemiyor. Karşılığını da hakkını da veriyor. Takipçi konusunda da üstün bir kitleyi veriyor. Tiktok gibi değil. Bu sebeple Tiktok'a daha çok yönelmek istiyorum.
Yeşim sen Youtube'a içerik üretmeyi düşünüyor musun?
Yeşim Sevinç: Ben de inşallah bir gün düşünüyorum. Tiktok çok hakkımı yiyor. Ben Tiktok'dan ban yedim. 2 aydır ban'lıyım. Bir akım videosu vardı. Onu silah ile çekiyim dedim. Videom birden ihlal yedi. Daha sonra videoyu yakınlaştırıp, silah detayını 1 saniye bile gözükmeyecek şekilde hızlandırdım. Aynı video kopya sayıldı. Tekrar banlandı. Kalıcı ban yedim. Arap yöneticiler ile iletişime geçtim. Onlar da açamadı.
Kitlenin çoğunluğu Arap takipçi. Şarkının Arapça olması kitlenden dolayı mı yoksa kendi isteğin mi? Nasıl tepkiler aldın?
Barış Dede: Ben kendim istediğim için yaptım. Çok güzel tepkiler aldım. Ne Türkiye'den ne Arap ülkelerinden hiçbir yerden kötü yorum almadım. Sadece beni kıskanan kişiler kötü yorumlar yaptı. Çünkü ben şarkım için çok başka bir şey yapacağım demiştim. Kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağım demiştim. Şarkı benim 6 ayımı aldı. Şarkı aslında 6 ayda yazılmaz ama ben en iyisini yapmak istedim. Sürekli yazdım, sildim, yenisini yapalım dedim. O şarkıyı yapamayacak, yanında geçemeyecek insanlar yayınıma gelip boş boş konuştu. Olsun. Ben yine de Türkiye'nin en değişik şarkısını yaptım.
Yeşim sen Barış'ın şarkısının klibinde oynadın, nasıl bir deneyimdi?
Yeşim Sevinç: Klip heyecanlı değildi. En çok heyecanlandığım yer gelinlik giymekti. Barış'a sabah akşam fotoğraf attım. Barış da bana 'iyi güzel' diyordu. Daha çok sinirim bozuluyordu. Hava iyi ki güneşliydi. Çekim sahil kenarındaydı ve üstüm incecikti. Üstümde tül gelinlik, her yerim açık titreyerek geziyordum. Ayağımda topuklu vardı ve yerler kumdu, çok zorlandım topuklarım sürekli kumun içine giriyordu.
Barış Dede: Senaryoyu amatör ben yazarsam, kışın gelinlik giydiririm.
Senaryonun bir anlamı var mı? Senaryoyu yazarken gelin olacak kişiyi hep Yeşim olarak mı hayal ettin?
Barış Dede: Benim çok uzun süredir düşündüğüm bir olaydı. Bir anda her şey olsun istedim. Hem komedi, hem aşk, hem drama var. Senaryoyu yazarken de gelini Yeşim olarak hayal ettim.
Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gittin. Nasıl geçti? Neler yaşadın?
Barış Dede: Dubai iyi geçti. Birçok iş ile karşılaştım orada. Çok sevdim Dubai'yi. Yeniden yol gözüküyor.
Yeşim Sevinç: Ben gidemedim. Tam doğum günümden bir gün önce vize aldım. Yaştan dolayı gidemedim. ,
Barış Dede: Ben Dubai'ye gittiğimde kimseye haber vermedim. İlk 2 gün otelden dışarı çıkmadım. Orada biriyle tanıştım. O olmasa benim çok canım sıkılırdı. Her gece 3-4 gibi pembe otel terlikleriyle bütün Dubai'yi gezdik.
Arkadaş grubunuzda olan herkes birer birer ayrılıyor? Sizi bir arada tutan ne?
Yeşim Resmi: İlişkimiz. Karakterlerimiz, huylarımız her şeyimiz aynı. Benim bir eksiğim olursa Barış tamamlıyor, Barış'ın bir eksiği olursa ben tamamlıyorum. Ailelerimiz de tanıştı.
Barış Dede: Biz Yeşim ile tanıştığımızda 'iş ayrı arkadaşlık ayrı' dedik. Biz tartışsak bile iş konusunda birbirimize hainlik düşünmüyoruz. Diğer arkadaşlarımızın hepsi bize karşı hainlik düşünüyorlar. Bizim aramızda bir çıkar yok.
Nasıl tanıştınız, ilk adımı kim attı?
İstanbul'a ilk geldiğimde bir sürü fenomenin olduğu bir ortamdaydık. Ben bir köşede tek başıma duruyordum. Barış telefonu ile uğraşıyordu. Sonra bir şekilde tanıştık ve dışarı çıkıp beraber video çektik. O gün ben aşık oldum. Belki de o an tek bırakıldım ve yanımda sadece Barış var diye gözüme hoş gelmiş olabilir. Eve gidip Barış'a Tiktok'dan mesaj attım. Barış 1 ay sonra cevap verdi. Daha sonra Instagram'dan mesajlaştık. Yine haftada 1 mesaj atıyordu. Numarasını istedim vermedi, Telegram'a geçtik. Uygulama uygulama beni gezdirdi. Sonra telefon numarasını aldım. Meğer 2.telefon numarasıymış. Daha sonra mesajlaşmaya başladık. Bana pas vermeyince ümidi kestim. Uzun bir zaman geçti ve birbirimizi tanıdık. Ben ona açıldım. O da bana açıldı.
Bir sabah uyandığınızda sosyal medya olmasa ne yapardınız?
Barış Dede: O zaman ülkenin kalacağını sanmıyorum. Yapacağım çok iş var. Sosyal medyaya başlamadan önce de birçok işte çalıştım. Ben kurtarırım kendimi.
Yeşim Sevinç: Protesto yaparım. Okurum. Olmadı Barış'la evlenirim, o evi geçindirir.
Şarkın 27 milyon dinlenmiş, şarkılarının devamı gelecek mi?
Barış Dede: Daha değişik şarkı geliyor. Benim yaptığım şarkı, şarkı değil. Ben sadece fikri söylüyorum. Şarkının 1. kuplesi ile 2. kuplesi aynı değil. Yeni şarkımda 2 dil olacak. Hem Türkiye'ye hem Arap Dünyası'na çıkacak bir şarkı.
Arap kitlen ile Türk kitlenin farkı ne?
Barış Dede: Benim daha çok Arapça videolar çekmem veya konuşmamım nedeni linç kültürü. Benim şu anda tüm videolarımın izlenmesi %70 Türkiye'ye ait. Ben Türkiye'de CZN Burak'tan sonra en çok takipçiye sahip erkek fenomenim. Ben istesem tüm magazin sayfalarında kendimi paylaştırırım. Ve Türkiye'de bilindik bir insan olurum. Arap kitlemi yok eder, Türk fenomeni olurum. Türkiye'de en başarılı içerik üreticisi Barış Resmi derler. Ben bunu yapabilecek biriyim. Ben geleceğime bakan biriyim. şarkı çıkarttım, Türkiye rekoru kırdım. Türk kitlesi kavgayı ve kaosu çok seviyor. Ben bunu sevmiyorum.
Yeşim sen şarkı çıkartmayı düşünüyor musun?
Yeşim Sevinç: Evet. Yakında şarkım çıkacak. Barış'ın şarkısında lansman yapmadık. Çünkü Türk kitle almak istemiyoruz. Araplar gelse çok güzel olurdu. Türkiye'de lansman yapmak biraz saçma.
Barış Dede: Ben ilk şarkımda lansman yapmadım. Çağırsam herkes gelirdi. Kalabalık olsun diye çok yakın olmadığım insanları da çağıracaktım. Onlar bir story attığında ' ben Barış'ın şarkısını patlattım' diyeceklerdi. Ben bunu istemedim. Şarkıya güvendim. Şarkının teaser'ını bile kimseye atmadık. Onlar bizden istesin diye. İsmail YK bize çok destek oldu. Kendisi bizden teaser'ı istedi.