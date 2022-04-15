Yıldız Tilbe’nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Yıldız Tilbe savcılığa ifade verdi

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" şeklinde paylaşım yapmıştı. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
KARŞI SUÇ DUYURUSU
Yıldız Tilbe de karşı hamle olarak kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Köpek saldırısına uğrayan ve yaralanan çocukları gördükten sonra çok etkilendiğini dile getiren sanatçı, "Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir. Gebersin dedim. Bu kelime yüzünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor. Rahat gitsinler. Çocuklar parklarda oynasın. Diğer köpeklerde rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var, yaşlı bakan, gazete getiren. Eğitilsin insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler yine söylüyorum. İtlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların yaşamda önceliği olduğunu düşünüyorum" demişti.
İFADE VERDİ
Yıldız Tilbe'ye yapılan suç duyuruları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.
Yıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak, "Şikayetlerimizi pekiştirdik. Birçok kişi hakkında ünlü isimler hakkında dosyamız vardı, onu pekişterecek ifadelerimizi verdik. Bakın bugün bile 80 dikiş atılan çocuk var. Hala o olay devam ediyor. Yıldız hanım'da artık konuşmak istemiyor. Hukuk konuşsun, adalet konuşsun, yargı konuşsun diyor" dedi.