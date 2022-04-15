Yıldız Tilbe’nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Yıldız Tilbe savcılığa ifade verdi

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" şeklinde paylaşım yapmıştı. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.





KARŞI SUÇ DUYURUSU

Yıldız Tilbe de karşı hamle olarak kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.