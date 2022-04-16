‘Film ve dizilerde sarı saçlı anne istenmiyor’

Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve İKSV ortaklığında 41. İstanbul Film Festivali'nin Nişantaşı'nda yapılan bir gösterimine yakın arkadaşı Selen Öztürk'le birlikte katıldı. İKSV'nin jüri üyesi de olan Evgar, 'Beyaz Perdede Ben Kadınım' söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. 4 aylık hamile olan ünlü oyuncu, sektördeki kadınerkek eşitsizliğini çarpıcı cümlelerle dile getirdi: "Film ve dizilerde kadınların medeni durumunu hep biliriz ama erkeğinki ortada yoktur. Kadın ya kutsal ya cinsel obje olur. Anne rolünde çok sarı saç istenmez. Anneler seksi de olamaz. Genç ve alımlı kadınlarsa nedense hep erkek bir kahramana ihtiyaç duyarlar. Biz kadın kahramanlar görmek istiyoruz."