İş bitmiş arkadan konuşmak olmaz

Hamdi Alkan'la olan 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Selen Görgüzel, önceki gün Etiler'deydi. Oyuncu, "Bekarlığa alıştınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "9 yıllık evlilik geride kaldı. Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana. Boşanmamla alakalı detay vermeyeceğim. Yaşandı ve bitti. İyisiyle kötüsüyle 9 yıl geride kaldı. Bitmiş olan bir şeyin arkasından konuşulmaz!'' Görgüzel, mal paylaşımı sırasında çok konuşulan arabayı da sattığını belirterek, "Arabayı sattım, o defter de kapandı'' dedi.