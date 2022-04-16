Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal anlattı: Bu ilgiyi hiç beklemiyordum!

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan Berk Ali Çatal, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kardeşlerim dizisinde Tolga'yı canlandıran Çatal, oyunculuğa ilk başladığı süreçte ailesinin verdiği destekten bahsetti. Set ortamını da anlatan ünlü oyuncu, rol arkadaşlarıyla ilişkisini "can ciğer kuzu sarması gibiyiz" sözleriyle dile getirdi. İşte Berk Ali Çatal röportajının tüm detayları…

-Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümününden, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimine kadar bu işin okulunu okuyarak, kararlı bir şekilde bu günlere geliyorsun…

Birkaç tane özel kurumdan eğitim aldım. O kurumlar dışında tiyatro yaptım. Aynı zamanda okul da okuyordum. 15-16 yaşında net kararlarımı vermeye başladım. 9. Sınıfta kalmış olan, aslında ders çalışmayan bir adamdım ben. O süreçte bir hedefim yok, amacım yok. Sonra "ben oyuncu olacağım" dedim, bunun için neler gerekli onu araştırmaya başladım. Aileme anlattım yapacaklarımı.

-Ailen nasıl tepki verdi?

Ailem sonuna kadar her daim arkamdaydı. Aile benim için çok önemli, çok farklı bir yerde. Kendimi tanımaya başladığım günden bu yana benim için hiçbir zaman değerini kaybetmedi.