Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal anlattı: Bu ilgiyi hiç beklemiyordum!

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan Berk Ali Çatal, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kardeşlerim dizisinde Tolga'yı canlandıran Çatal, oyunculuğa ilk başladığı süreçte ailesinin verdiği destekten bahsetti. Set ortamını da anlatan ünlü oyuncu, rol arkadaşlarıyla ilişkisini "can ciğer kuzu sarması gibiyiz" sözleriyle dile getirdi. İşte Berk Ali Çatal röportajının tüm detayları…
-Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümününden, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimine kadar bu işin okulunu okuyarak, kararlı bir şekilde bu günlere geliyorsun…
Birkaç tane özel kurumdan eğitim aldım. O kurumlar dışında tiyatro yaptım. Aynı zamanda okul da okuyordum. 15-16 yaşında net kararlarımı vermeye başladım. 9. Sınıfta kalmış olan, aslında ders çalışmayan bir adamdım ben. O süreçte bir hedefim yok, amacım yok. Sonra "ben oyuncu olacağım" dedim, bunun için neler gerekli onu araştırmaya başladım. Aileme anlattım yapacaklarımı.
-Ailen nasıl tepki verdi?
Ailem sonuna kadar her daim arkamdaydı. Aile benim için çok önemli, çok farklı bir yerde. Kendimi tanımaya başladığım günden bu yana benim için hiçbir zaman değerini kaybetmedi.
BU İLGİYİ HİÇ BEKLEMİYORDUM!
-Kardeşlerim'den önce de pek çok dizide rol aldın fakat sanıyorum patlaması noktası bu diziyle oldu. Tahmin ediyor muydun bu kadarını?
Hiç beklemiyordum. Kardeşlerim kitlesini alabilirim diyordum ama kötü çocuk adı altında giriyoruz, nefret edilme ihtimali var haliyle beklemiyorsun. Sağ olsunlar Tolga'yı seven de oldu, Berk'i tanımak isteyen bir kitle de oluştu. Onların yaptığı her şeyi görüyorum.
-Okuyor musun tek tek DM mesajlarını?
Tek tek bunu görmek imkansız. Bakabildiğim kadarına bakıyorum. Değer görüyoruz, bunu bence herkes sever. Biz de elimizden geldiğince karşılığını vermeye çalışıyoruz.
KÜFÜR EDENİ DE VAR, AKROSTİŞ YAZANI DA
-Bakabildiğin kadarıyla, çok enteresan bir mesaj ya da yorum geldiği oldu mu?
Enteresan mesajlar çok okudum. Bela okuyanı mı dersin, senden nefret edeni mi dersin… Küfür edeni de var, hakaret edeni de. Ama akrostiş yazanı da var, bir de bunu alternatiflemiş. Tolga'ya ayrı, Berk'e ayrı, bir tanesi de Berk Ali Çatal'a uzun uzun yazmış. Bu adam sana değer veriyordur herhalde, bunu niye yapsın! Sonradan Tolga'yı da sevdiler. Hele ki bir ara işin içine partnerlik durumu girdi. Tolga'nın naif, ne yapacağını bilemeyen hallerini görmeye başladık. Oralarda da sevilmeye başladı Tolga.
CAN CİĞER KUZU SARMASI GİBİYİZ!
-Kardeşlerim dizisine 10. Bölümde dahil oldun. Bir diziye sonradan dahil olmak zor mudur?
Zordu. Oyuncuların da yaşı genç ve bu kitle arasında bir güruh oluşturmuş olabilir. Bunun dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Dezavantaj olmasına izin vermemeye çalıştım. Hepsi beni hemen içlerine aldı, çok iyi iletişim kurdular benimle. Şu an hepsiyle can ciğer kuzu sarması kardeş gibiyiz. Kameranın önünde ne görüyorsanız, arkada çok farklı bir iletişim var.
-Sahnen olmadığı zaman kimlerle vakit geçirirsin, neler yaparsın?
Herkesle vakit geçiriyorsun. Karavanda tek kalıyorsun bekleme süresi oluyor filan. "Biraz şunların yanına gideyim, biraz da şunla takılayım" filan diyorsun.
-Kötü bir karaktere hayat veren biri olarak, sokakta aldığın en sıra dışı tepki ne oldu?
Olabildiğince saygılılar, ya da ben denk gelmedim. Şanslıyım galiba.
"ŞU AN RİSK ALMAYIP NE ZAMAN ALABİLİRİM?" DEDİM
-Rol aldığın bir dizi için saçını ve kaşını kazıttığın hikayeyi dinledim ve gerçekten epey şaşırdım, büyük cesaret. Daha sonradan nasıl çıktı saçın kaşın aynı şekilde mi daha mı gür yoksa?
Sağlığına kavuşuyor. Ne olursa olsun bir tedirgin oluyorsun. Saç neyse de kaşı kesmek… İnternette bir şeyler okuyorsun, karalar bağlıyorsun filan. Ben birazcık orada hem heyecanlıydım, bir de "Şu an risk almayıp ne zaman alabilirim?" dedim. Bence risk aldığın noktalar sayılıdır. Hemen bir araştırma yaptım. Kaş küsebiliyormuş, yarı yarıya ihtimaldi. Yapacak bir şey yok dedim. Çıkmayadabilirdi. Şanslıyım ki herhalde güzel atlattım. Daha gür demeyeyim ama daha bir koyu çıkıyor. Benim sarıya dönük gibiydi, şu an bir tık daha koyu kaşım. Benim için mesleki bir adımdı, iyi ki de atmışım.
-Berk olarak Tolga'ya bir tavsiye verecek olsan, bu ne olurdu?
Gereksiz atraksiyona girmesin. Agresifliğini bir tık daha kısarsa güzel olur.