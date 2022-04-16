Nişantaşı’nda ‘Fantastik’ gala

'Fantastik Canavarlar' serisinin üçüncü filmi 'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları'nın Türkiye galası önceki akşam Nişantaşı'nda gerçekleşti. Hayranlarının dört yıldır heyecanla beklediği filmin galası, fantastik evrenin hayranı olan ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gecede, Bekir Aksoy ile oyuncu eşi Nazife Aksoy, Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Duru, Ozan Varol ve Çiğdem Batur gibi ünlü simalar da vardı. Filmin oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.