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Giriş Tarihi: 16.4.2022 16:57 Son Güncelleme: 16.4.2022 16:57

Ömer Arif’e şantaj yapılır, Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşır!

Ömer Arif’e şantaj yapılır, Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşır!

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 3.bölümü ile ekranlara geliyor!

Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia) ve Selen Polat (Özge) gibi isimlerin bulunduğu Hakim dizisi, pazartesi günü yeni bölümüyle ATV ekranında yayınlanacak.

3.Bölüm Özeti:

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar.

Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

Hakim, Pazartesi saat 20.10'da atv'de!

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Ömer Arif’e şantaj yapılır, Azem gerçeğe bir adım daha yaklaşır!
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