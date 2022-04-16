Şarkıcı Rümeysa düşen helikopterde nişanlısını kaybetmişti: O acı bana sevmeyi unutturdu!

Öyle zor günler geçirmişti ki Rümeysa, yaşadığını kalbinin bir köşesine gömdü. Zaman zaman yine o duygulara kapılsa da hayat devam ettiği için güçlü durması gerektiğini biliyordu. Ünlü şarkıcı, "Her şeyle başa çıkabilmek gibi bir zorunluluğumuz olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla başa çıkabildiğimi de zannetmiyorum. Yaşıyoruz bir şekilde. Nefes alıyorsak umut vardır elbette diyorum. Aşık Veysel'in dediği gibi 'Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece'..." sözleriyle hislerini açıklıyor. Kaldığı yerden devam etmenin zor olduğunu söyleyen şarkıcı, "Hâlâ zorlandığımı söyleyebilirim. Daha hassas duygusal bir insana dönüştüm. Bağlanma ve kaybetme gibi bazı korkularım oluştu" dedi.



ŞARKI YAPMAK BENİ ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

Duygularını şarkılarıyla ifade eden Rümeysa, şöyle konuştu: "Bir kişi ya da olay üzerine şarkı yapmıyorum. Genel duygu durumunda hem kendi yaşadıklarım, hem arkadaşlarımın yaşadıkları şeyleri yazabiliyorum. Söz-müzik yapmak beni özgürleştiriyor. Kendimi böyle daha rahat ifade edebiliyorum."