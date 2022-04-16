Yalnız Kurt’ta amansız takip sürüyor!

Dizinin on ikinci bölümünde neler oldu;
Nazar kendisini yakalayan Altay'ın onu Mira'ya teslim etmek için geldiğini düşünerek endişe duymaz. Bombanın patladığını duyan Altay başarısız olduklarını düşünerek hırsla Nazar'a saldırır. Nazar, Altay'ın kendisine şiddetle saldırmasından ötürü şok olur ve aldığı darbelerin şiddetiyle bayılır. Altay tam Nazar'ı öldürmek için hamle yaparken Doğan gelir. Bombayı kimseye zarar gelmeden denize attıklarını söyler ve Nazar'ı öldürmemesi için Altay'ı ikna etmeye çalışır. Doğan, Mira'nın gözüne girmek için Nazar'ı sağ bir şekilde ona teslim etmesi gerekmektedir. Altay'a göre Nazar nefes aldığı müddetçe çok tehlikelidir, ortadan kaldırılmasını gerektiğini düşünüp ikna olmaz. Doğan silahını çeker, Altay'la karşı karşıya gelirler. Sare'nin araya girmesi ile Doğan ve Altay ikna olurlar.
Mira Red Embers'ta gergin bir şekilde Nazar'ın bulunmasını beklerken Amerikan ajanları Red Embers'a gelir ve Mira'ya yeni bir görev getirirler: Kod 74! Kod 74 Türkiye için bir kıyamet planıdır. Amaçları Türkiye'de kaos, kargaşa ve iç karışıklık çıkarmaktır. Golyat bu eylem planı ile Yıldırım Projesi'nin intikamını almayı planlamaktadır. Dosyada Nizam için de özel bir sınır dışı bir görevi vardır.
Doğan, Nazar'ı Red Embers'a sağ salim getirmiştir. Mira'ya olanları anlatır. Mira Nazar'ın fevri hareket etmiş olmasına çok sinirlenmiştir. Buna rağmen kendilerine gelen yeni görevlerden ötürü Nazar'a sert tepki göstermez. Nazar'a şimdiye kadar yaptığı eylemlerin şimdiki görevinin yanında hafif kalacağını, şimdiki görevini başarıyla yerine getirebilmesi halinde tarihe geçeceğini anlatır. Hedef Anıtkabir'dir.
Mira, Nazar görüşmesi esnasında Nizam ile Doğan ise dışarıda birbirlerine bilenirler. Doğan bu gerginliği kasıtlı çıkarmıştır. Doğan, Nizam'ı kışkırtmakta, onun ve ekibinin dikkatini dağıtarak Altay'ın Red Embers'a gizli yoldan girmesini sağlamaya çalışmaktadır. Doğan en sonunda silahını ateşleyerek kargaşanın dozunu artırınca Altay rahatlıkla içeri sızmış ve Nazar'ın yanına gelmiştir. Nazar Altay'ı karşısında görünce şaşırır. Kendisini öldürmeye geldiğini anlasa da dışarıdaki kaostan ötürü sesini kimseye duyuramaz. Altay Nazar'ı öldürür ve elinde kendisine yeni verilmiş olan göreve ait bilgilerin olduğu dosyayı bulur. Artık plandan haberdardır ve Red Embers'tan ayrılmak için gizli çıkışa gider.
Mira ve Nizam içeri girdiklerinde Nazar'ın cesedini bulurlar. Red Embers teyakkuz haline gelir. Sirenler çalıp ışıklar yanar. Adamlar ellerinde köpeklerle ormanlık alana girerler. Sare ve Altay yakalanmamak için koşarak kaçarlar. Bir kovalamaca olur. Doğan arabayla bir anda Sare ve Altay'ın önlerine gelir ve üçü arabayla kaçmayı başarırlar.
Doğan ve Sare, aralarındaki anlaşmayı anlatarak onu da her şeyden haberdar ederler. Bu sırrı bundan böyle sadece üçü bilecektir.
Altay Red Embers'ta gördüğü dosya ile ilgili notlar almıştır ve bu bilgileri kumandana acil ulaştırması gerekmektedir. Enver'e kumandan ile görüşmesi gerektiğini söylese de bu mümkün olmaz. Altay not aldığı bilgileri Enver'e verir ve kumandana ulaştırmasını ister.
Türkiye için kıyamet planının sokak ayağı için Mira, Bevar'a gider ve karışıklık çıkarma görevini ona verir. Kumandan ise Altay'ın mesajını almış ve kulübeye Altay için not bırakmıştır. Altay kendisine lazım olan dosyayı bulur. Kaos planına dair yöntemlerin ne olacağına dair bu dosya vasıtası ile bilgi sahibi olur.
Bevar sokakları yangına çevirmeyi hedefleyen hain planın ilk adımı için iki adamını görevlendirir. Adamlardan biri boynuna Suriye bayrağı şeklinde bir atkı takar ve herkesin göreceği şekilde yolda giden bir Türk vatandaşını bıçaklar. Mahalleli planladıkları gibi cinayetin ardından toplanmıştır. Bevar'ın ayarladığı adamlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kalabalığı galeyana getirirler. Mülteci dükkanlarına saldırırlar.
Doğan, Nizam'ın sınır dışı bir operasyonda olduğunu öğrenince provakasyon eylemleri için başka birinin devreye sokulduğunu anlar ve kim olduğunun peşine düşer. İlk adımında başarılı olan Bevar başarısının karşılığı olarak sokakların sorumluluğunu Doğan'dan alınarak kendisine verilmesini Mira'dan ister. Mira bu işe karışmaz. İşleri aksamayacak şekilde yürüdüğü sürece onun için görevin kimde olduğunun bir önemi yoktur.
Nizam, Kuzey Irak'ta Türkmenlerin lideri Şanver ile konuşur ve ondan Türkiye ile dostluğunu bitirip onlarla anlaşma yapmasını ister. Şanver bu teklifi kabul etmez. Nizam bu duruma sinirlenir ve bir hamle yapacağını hissettirir. Viking ve yetim kurtlar ise Kuzey Irak'a gelirler ve oradaki mekanlarına geçip Nizam'ın Kürt lider Dara ile görüştüğünü tespit ederler.
Nizam, Dara ile olan görüşmesinde Türkmenlere saldırmasını ister. Dara, Türkmenlerin karşılığından çekinse de Nizam Şanver'in oğlunu kaçırarak Türkmen liderin elini kolunu bağlamıştır.
Bevar, Mira'dan aldığı cesaretle Doğan'ın yerini almak için Doğan'ın evine ani bir baskın düzenler. Doğan'ın adamları sokaklardaki olaylar için görevlendirildiği için evde sadece Sefer ve Kavak vardır. Çatışma başlar. Ela da evdedir. Doğan, Ela'yı evde saklanabileceği güvenli bir yere götürür. Bevar ortaya çıkar ve Doğan'ı omzundan vurur. Doğan çatışmayı bırakmaz devam eder. Doğan, Sefer ve Kavak Bevar'ın adamları tarafından iyice sıkışmışken adamların arkasından onlara ateş ede ede Altay gelir. Altay'ı gören Doğan Kavak ve Sefer saldırıyı artırırlar. Bevar ve adamlarını iki taraftan ateş altına alırlar. Bevar kendisini bekleyen aracına binerek kaçar. Bevar'ın tüm adamları öldürülmüştür. Doğan yaralıdır.