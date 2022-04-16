Yalnız Kurt’ta amansız takip sürüyor!

Mira, Nazar görüşmesi esnasında Nizam ile Doğan ise dışarıda birbirlerine bilenirler. Doğan bu gerginliği kasıtlı çıkarmıştır. Doğan, Nizam'ı kışkırtmakta, onun ve ekibinin dikkatini dağıtarak Altay'ın Red Embers'a gizli yoldan girmesini sağlamaya çalışmaktadır. Doğan en sonunda silahını ateşleyerek kargaşanın dozunu artırınca Altay rahatlıkla içeri sızmış ve Nazar'ın yanına gelmiştir. Nazar Altay'ı karşısında görünce şaşırır. Kendisini öldürmeye geldiğini anlasa da dışarıdaki kaostan ötürü sesini kimseye duyuramaz. Altay Nazar'ı öldürür ve elinde kendisine yeni verilmiş olan göreve ait bilgilerin olduğu dosyayı bulur. Artık plandan haberdardır ve Red Embers'tan ayrılmak için gizli çıkışa gider.

Mira ve Nizam içeri girdiklerinde Nazar'ın cesedini bulurlar. Red Embers teyakkuz haline gelir. Sirenler çalıp ışıklar yanar. Adamlar ellerinde köpeklerle ormanlık alana girerler. Sare ve Altay yakalanmamak için koşarak kaçarlar. Bir kovalamaca olur. Doğan arabayla bir anda Sare ve Altay'ın önlerine gelir ve üçü arabayla kaçmayı başarırlar.

Doğan ve Sare, aralarındaki anlaşmayı anlatarak onu da her şeyden haberdar ederler. Bu sırrı bundan böyle sadece üçü bilecektir.