ROCK müziğin başarılı ismi Can Bonomo, yeni teklisi Gazapistan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan şarkıya Can Saban yönetmenliğinde klip de çekildi. Ünlü şarkıcıya klipte ekip arkadaşları ve aile dostları eşlik etti.