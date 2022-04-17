Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" şeklinde paylaşım yapmıştı. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
KARŞI SUÇ DUYURUSU
Yıldız Tilbe de karşı hamle olarak kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İFADE VERDİ
Yıldız Tilbe'ye yapılan suç duyuruları üzerine savcılık tarafından, 'suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti.
Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Yıldız Tilbe savcılığa ifade verdi
YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Tilbe, "Bende uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin." ifadelerini kullandı.