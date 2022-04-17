Haberler Günaydın Haberleri Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin
Giriş Tarihi: 18.4.2022 01:19 Son Güncelleme: 18.4.2022 02:02

Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin

Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin

Sokak köpekleri ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası hayvanseverlerin savcılığa şikayeti üzerine ifade vermek zorunda kalan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşım daha yaparak kendisini linç edenleri ti'ye aldı. Tilbe, "Uygun bulduğum sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" şeklinde paylaşım yapmıştı. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere birçok kişi tepki göstererek ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

KARŞI SUÇ DUYURUSU

Yıldız Tilbe de karşı hamle olarak kendisi hakkında sosyal medyadan hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İFADE VERDİ

Yıldız Tilbe'ye yapılan suç duyuruları üzerine savcılık tarafından, 'suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti.



YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Tilbe, "Bende uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin." ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Yıldız Tilbe savcılığa ifade verdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA