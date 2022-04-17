Yıldız Tilbe paylaştı: Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin





YENİ PAYLAŞIM YAPTI



Dün akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Tilbe, "Bende uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için, anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakıcam, hem turistler de gelir, safari falan neden olmasın neyimiz eksik, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin." ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Yıldız Tilbe savcılığa ifade verdi