Cumhurbaşkanımız hepimizi tek tek onore etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen davette Cumhurbaşkanıyla sohbet edip fotoğraf çektiren ünlü isimler geceye dair detayları anlattı..."Sayın Cumhurbaşkanım ve değerli eşlerinin sanat dünyasına verdiği iftar daveti harika ve sevgi dolu bir geceydi.""Tüm sanatçılar adına Cumhurbaşkanımızdan gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kaldırılması konusunda talepte bulundum. Böyle bir davete katılmak, Ramazan ayında iftar yemeğinde bir araya gelmek çok keyifliydi."BAŞKAN Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar o anı anlattı: "Siyasetten uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortamdı. Çok keyifliydi.""Türkiye'nin Cumhurbaşkanının iftar yemeğine gitmek keyif veriyor.Siyasetten, kargaşadan uzak, herkesin birbirine güzel baktığı bir ortamda, senede bir olan bu davette, birbirimize hal hatır sormak daha da bir keyif veriyor""Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Hanım çok değerli konuklarıyla bu akşam iftar yaptı. Her zamanki gibi mütevazı kişiliği ile hepimizi tek tek selamlayıp hatırını sordu ve kültür sanat insanlarını onore edecek çok güzel bir konuşma yaptı. Hepimiz çok mutlu olduk.""Uzun süredir görüşmeyen insanlar birbirlerine sarıldılar.Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp tüm misafirlerle tek tek el sıkıştı. Tüm katılanlara kendi alanlarıyla ilgili sorular sordu, neredeyse herkesin çalışmalarını oldukça detaylı biliyordu. Bu beni çok şaşırttı çünkü çok yoğun bir insan. Bizlerle diziler, filmler üzerine konuştu. Bazı arkadaşlarımıza da sigarayı bırakıp bırakmadıklarını sordu. Bırakmalarını istedi. Klasik bir iftar menüsü vardı; iftariyelik, pide, çorba gibi."Cumhurbaşkanımızın davetiyle ilk defa böyle bir organizasyona katıldım. Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar ünlüyü bir arada görmemiştim.Çok mutlu oldum. Yapımcımız Mustafa Uslu, eşiyle aynı masadaydık. Emin Uzunlar ve Şafak Sezer'le fotoğraf çektirdim.""Cumhurbaşkanımız ve eşi tarafından düzenlenen iftar buluşmasında olmaktan mutluluk duydum. Telif hakları konusunda yapılacak düzenleme ve çalışmaların Cumhurbaşkanımızca ifade edilmesi bizleri oldukça heyecanlandırdı. Gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz."