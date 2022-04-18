Elif öğretmen için kötü günler başladı!

atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin dün akşam (17 Nisan Pazar) ekranlara gelen altıcı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.
6.Bölümde Neler Oldu?
Zeynep, yarışmaya gelen Volkan'ın ona engel olmak istemesine rağmen birinci olmayı başardı. Macide, Zeynep'in evden kaçmasına yardım edenin Fidan olduğunu anlayınca evdeki herkesi suçlarken bu sefer de Doğukan ile karşı karşıya geldi.
Öte yandan Doğukan, Esma'ya mesajları ile daha da yakınlaşmaya başladı. Zeynep yarışma sonrası malikaneye döndüğü zaman, Volkan'ın kendisine uyguladığı şiddetle sarsıldı. Volkan okula giderek Levent öğretmeni de tehdit etti.
Kasabada yayılan dedikodular sonucu Elif'in evi taşlandı. Emir'in mahalleli için verdiği iftar yemeğinin sonunda, hem Elif hem de Zahit için beklenmedik bir olay yaşandı. Elif kaçırılırken Zahit de trafik kazası yaşadı.
"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan Adı Sevgi'de başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor.