Elif öğretmen için kötü günler başladı!

Levent'in kendisinden birçok şeyi gizlediğini düşünen Özlem, nişanlısıyla kavga etti ve ikili ayrıldı. Özlem bu ayrılığın intikamını Elif ve Levent'in buluşmalarının görüntüsünü internette paylaşarak almaya çalıştı. Artık herkes Elif öğretmeni konuşmaya başladı ve Macide'nin istediği oldu.