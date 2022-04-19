'Destan'ın 20'nci bölümüne Alpagu Han'ın ülkenin geleceğini etkileyen Çin'e savaş açma kararı damga vurdu. Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Akkız ve Batuga'yı çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini doğrudan etkileyecektir.

Alpagu Han oğulları Temur, Kaya ve Batuga ile Akkız ve Saltuk'u taht odasına çağırtır. Odaya önce oğulları Temur, Kaya ve Batuga girerken Alpagu Han "Ben, Oğuz Ata'nın oğlu Gök Han'dan gelme, altını akça bakırı ökçe yapan Bayındur soyu Alpagu Han. Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm, kan döktüm, budunumu giydirip doyurdum, illerime il kattım, utkular kazandım. Bir kağan olarak, başım dik" şeklinde gururla oğullarına seslenir. Sonra gururun yerini hüzün alarak Alpagu Han "Ama bir baba olarak başım eğik. Bir kağanın üç oğlundan ikisi ona baş kaldırdıysa, kağan düşünmeli. Düşündüm. Düşündüm ki bir oğlum Türkleri bir etmek ister. Ama biz daha ocağımızı bir edememişiz. Baba oğula, oğul babaya düşman, nasıl bir olacağız?" diyerek ülkenin geleceği için kendisine evdeşini öldürten Çin'e savaş ilan edeceğini söyler.

Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video

Alpagu Han'ın oğullarının ardından taht odasına Akkız ve Saltuk girer. Alpagu Han "Vaktiyle Batuga'nın boynuna yay kirişi doladığım için bana ihanet ettin. Seni bağışlarım. Yine Yasavul'um olasın, ordumu Çin ile savaşa hazırlayasın." diyerek Saltuk'u tekrar Yavasul ilan eder. Alpagu Han, Saltuk'un ardından Akkız'a dönerek "Boyunu kaybettin. Koruyamadığım için beni bağışlayasın, Çin seferimizde yanımda savaşasın" sözlerine Akkız itiraz edecekken Alpagu Han elini kaldırarak itirazı engeller. Sözlerine devam eden Alpagu Han "İtiraz yok! Ben Dağ'ı, yere gömeni bulmak için gerekirse kanımı dökeceğim. Dileğim değildir, andımdır! Sen de Göğü göğe çıkarmak için kan dökeceksin! Dileğim değildir, buyruğumdur!" diyerek ülkesinin geleceği için oğulları, Akkız ve Saltuk hakkında verdiği kararları açıklar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.