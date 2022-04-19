Destan’a damga vuran sahne: Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?

'Destan'ın 20'nci bölümünde Batuga'yı, Mei Jin tarafından esir tutulduğu çukurdan kurtulmak için hamle yaparken akrep ısırır. Akrebin ısırmasıyla Batuga'nın zihni bulanır. Batuga bayılmak üzereyken karşısında Akkız'ı görür.

Akkız "Seni ararım. Bilirsin. Bulacağım. Onu da bilirsin." diye seslenir. Batuga "Sen, çukurdaki Batuga'yı ararsın. Ya Batuga'daki çukuru bulursan?" diye sorar. Akkız "O ne demek Batuga Han'ım" şeklindeki cevabına Batuga "Han deme. Ben Han oldum diye Dağ can verdi. Halkım, içimdeki kurganda gömülü. Budunu olmayana Han denmez.'' diyerek içindeki acıyı haykırır.

"Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?" | Video

Akkız, başını iki yana sallayıp öyle olmadığını belirterek "Ateşten zırh kuşanana Han denir. Yanıp külünden doğana Han denir. Kuyuya düşüp doruğa çıkana Han denir" sözleriyle Batuga'yı teskin edip elinden tutup, çukurdan çıkıp doruğa ulaşana kadar durmayacaklarını söyler. Batuga hüzünle gülümseyerek "Akrep zehrinden mi, düş görürüm. Sen yoksun, yanımda değilsin" sözlerine Akkız "Yanında değilim ama varım. Hep varım burada." diyerek elini Batuga'nın kalbine koyar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.