Elif öğretmen için kötü günler başladı

ATV'nin sevilen dizisi 'Adı Sevgi'nin altıncı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu. Altıncı bölümde; Levent'in kendisinden birçok şeyi gizlediğini düşünen Özlem, nişanlısıyla kavga etti ve ikili ayrıldı. Özlem bu ayrılığın intikamını Elif ve Levent'in buluşmalarının görüntüsünü internette paylaşarak almaya çalıştı. Artık herkes Elif öğretmeni konuşmaya başladı. Kasabada yayılan dedikodular sonucu Elif'in evi taşlandı. Emir'in mahalleli için verdiği iftar yemeğinin sonunda, hem Elif hem de Zahit için beklenmedik bir olay yaşandı. Elif kaçırılırken Zahit de trafik kazası yaşadı.