Hakim’de Ömer Arif şantajcıyı öldürdü! Azem gerçek katilin Cuma olmadığını öğrendi!

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Ömer Arif ve Yasemin ile görüşüp, aklındaki sorulara yanıt aradı. Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif bu parayı Semra'dan borç olarak istedi. Semra, Ayşe'ye Ömer Arif'in borç istediğinden bahsetti. Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak? Cuma gerçekleri anlatacak mı? Azem oğlunun katilini bulabilecek mi?