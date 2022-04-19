Hakim’de Ömer Arif şantajcıyı öldürdü! Azem gerçek katilin Cuma olmadığını öğrendi!

3.Bölümde Neler Oldu?
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çekti. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden oldu.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Ömer Arif ve Yasemin ile görüşüp, aklındaki sorulara yanıt aradı. Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif bu parayı Semra'dan borç olarak istedi. Semra, Ayşe'ye Ömer Arif'in borç istediğinden bahsetti. Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak? Cuma gerçekleri anlatacak mı? Azem oğlunun katilini bulabilecek mi?