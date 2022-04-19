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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Konu ciddi makarayı bırak Şahan

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Konu ciddi makarayı bırak Şahan

Yıldız Tilbe, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin’e destek için “Başıboş köpekler öldürülsün” deyince savcılığa şikayet edilmişti. İfade veren Tilbe’yle dalga geçen Şahan Gökbakar’a sosyal medyada tepki yağdı: “Bir ayda üç kız çocuğu köpek saldırısı sonucu öldü, sen hâlâ gülüyorsun!”

DRAMA DİKKAT ÇEKTİ
Yıldız Tilbe, köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ın dramına dikkat çekmek için "Başıboş köpekler öldürülsün" çağrısı yapmıştı.



Bazı hayvanseverlerin şikayeti üzerine ifade veren Tilbe, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını, yaşlılarını yiyor" demişti.



ÖFKELENDİRDİ
KOMEDYEN Şahan Gökbakar, "Birkaç tane daha var onları unutmuş.



Eklese daha vurucu olabilirdi" diye Tilbe ile dalga geçti. Gökbakar'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı: "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz?", "Mart ayı içinde üç kız çocuğu köpek saldırıları sonucu hayatını kaybetti, sen hâlâ gülüyorsun!"

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Konu ciddi makarayı bırak Şahan
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