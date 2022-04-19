Konu ciddi makarayı bırak Şahan

Yıldız Tilbe, köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ölen Mahra Melin Pınar'ın dramına dikkat çekmek için "Başıboş köpekler öldürülsün" çağrısı yapmıştı.Bazı hayvanseverlerin şikayeti üzerine ifade veren Tilbe, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını, yaşlılarını yiyor" demişti.KOMEDYEN Şahan Gökbakar, "Birkaç tane daha var onları unutmuş.Eklese daha vurucu olabilirdi" diye Tilbe ile dalga geçti. Gökbakar'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı: "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz?", "Mart ayı içinde üç kız çocuğu köpek saldırıları sonucu hayatını kaybetti, sen hâlâ gülüyorsun!"