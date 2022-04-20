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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:58 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:58

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 21 Nisan Perşembe akşamı 20.10’da 133’üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün bulunduğu "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi, yarın akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Biz Hakan'la bugün evleniyoruz Fikret..." | Video

133.Bölüm Özeti:

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar.

Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister.

Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.10'da atv'de.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor!
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