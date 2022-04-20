Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor!

Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.