Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret’e açıklıyor!

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün bulunduğu "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi, yarın akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.
Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Biz Hakan'la bugün evleniyoruz Fikret..." | Video
133.Bölüm Özeti:
Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar.
Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister.
Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.10'da atv'de.