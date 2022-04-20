Kuruluş Osman’a damga vurdu! Osman Bey Bilecik Kalesi’ni böyle fethetti: “Bilecik Allah’ın izniyle ilelebet Türk’ün ve İslam’ın kalesi olacaktır”

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 91'inci bölümüne Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi'ne girerek kaleyi fethetmeleri ve Osman Bey'in oğulları Orhan ile Alaeddin'i kurtarması damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Osman Bey, hatunları Bala ve Malhun; Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte alpleri Boran, Turahan, Gencebey Şamil ve Abdurrahim'le Bilecik Kalesi'ne gelirler.

GİZLİCE KALEYE SOKULURLAR!

Düğün kafilesi içinde kılıç ve oklar fıçı sandıkları içinde gizlice kaleye sokulur. Osman Bey ve alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken Bala ve Malhun Hatun, Aygül ile Cerkutay ile birlikte Gündüz Bey kalede kendileri için hazırlanan odalara çekilirler.

Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini iftar sofrasında öldürmek için halk ve eğlencede görev alanların arasına asker ve suikastçılarını yerleştirmiştir.