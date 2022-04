O camiye çikolata yağıyor

Filistinli manken Bella Hadid'in Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, dondurma gönderiliyorİSTANBUL 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nu artık dünya tanıyor! Mahmut Hoca'nın gelen çocuklara, dinimizi ve camiyi sevdirmek için oynattığı teravih treni oyunu, büyük takdir topluyor. Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntülerini, Filistin davasının öncü savunucularından Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid de paylaştı.HADID'İN sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı. Bu arada Mahmut Hoca'ya destek için Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapılıyor. Kimileri çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma gönderiyor, kimileri de minikler için oyuncak yolluyor.