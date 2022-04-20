Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarmak ve Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar.

KALEYE GİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Malhun ve Bala Hatun, Gündüz ile Turgut Bey; Alpleri Boran, Konur, Cerkutay, Aygül ve Kutan'ı çevresinde toplayan Osman Bey önce oğullarının yerlerini öğrenip, malumat toplayarak kaleye gireceklerini söyler.