Ünlü iş adamından flaş atak! Mustafa Alpagut’un eski kız arkadaşının özel görüntülerini paylaştığı iddia edilmişti...

Elkon Şirketler Grubu'nun sahibi ünlü işadamı ve müzisyen Mustafa Alpagut, eski kız arkadaşının özel görüntülerini paylaştığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

İŞ ADAMINDAN DAVAYA YÖNELİK AÇIKLAMA



İddialar üzerine İş adamı Mustafa Alpagut'un basın biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Bazı yayın organlarında 19.04.2022 tarihinde ünlü iş insanı ve müzisyen Mustafa Alpagut'un "Özel hayatın gizliliği" ihlali gerekçesiyle hakkında hapis cezası istendiğine yönelik bazı haberler çıkmıştır. Buna istinaden kamuoyunu süreçle ilgili doğru bilgilendirme adına bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. İddia edilen konu ile ilgili olarak kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta olup, dava süreci devam etmektedir. Konu yüce Türk mahkemelerine taşınmış olduğundan, süreçle ilgili spekülatif açıklamalara da itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, davanın selahiyeti adına önem arz etmektedir."