Demet Akalın’a niyet Caroline’e kısmet

CarolineYılmaz geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için düet yaptığı Sinan Akçıl ile kameralarının karşısına geçmişti. Sözü-müziği Akçıl'a ait olan şarkının hikayesi ortaya çıktı.Bir evlilik teklifi üzerine yazılmış şarkı, ilk önce Demet Akalın'a gitmiş, hatta şarkıcı okumuş ama son dakikada Sinan Akçıl, şarkıyı Demet'e vermekten vazgeçmiş. Sonrasında Akçıl şarkıyı Caroline'e vermiş, üstelik stüdyoya girip şarkıyı Caroline'le beraber okumuş.Üzerinden aylar geçtikten sonra şarkıyı yeniden isteyen Akalın, şarkının Caroline Yılmaz'a gittiğini duyunca çok bozulmuş ve Sinan Akçıl'dan başka bir şarkı almış.