Antalya'daeğlencenin ve adrenalinin kalbi olan The Land of Legends, 23 Nisan'da keyifli bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Kenan Doğulu'nun The Land of Legends için özel bestelediği 'Sonsuza Dek-Forevermore' şarkısı, bir ilke imza atılarak 'Dünyanın En Büyük Çocuk Şarkısı Korosu' eşliğinde söylenecek ve rekor denemesi gerçekleştirilecek.