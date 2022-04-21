Monica Bellucci’ye İstanbul’da anlamlı hediye

İtalyan yıldız Monica Bellucci, 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' oyununu sahnelemek için İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla oyun için prova yapan yıldız oyuncu, Raif İnan ile Cemil Demirok ile bir araya geldi. İnan ve Demirok, sanatçıya dünyaca ünlü Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi 'Bir Prima Donna'nın Öyküsü' ve eserlerinden oluşan kayıtların olduğu bir CD hediye etti. 'Maria by Callas' gösterisi öncesinde farklı sopranoların hayatlarını ve eserlerini araştırdığını ifade eden Bellucci, şunları söyledi: "Maria by Callas performansım için uzun süre hazırlık yaptım. Bu süreçte tüm dünyadan sopranoların hayatlarını öğrendim ve eserlerini dinledim. Tüm dünyanın ortak değeri bu sanatçılar arasında şüphesiz Leyla Gencer en önemli isimlerden biri."