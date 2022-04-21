Son Dakika: Ünlü rapçi ASAP Rocky gözaltına alındı… Gerçek ortaya çıktı!

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, Mayers'in kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile tatilden dönerken Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi. Polis yetkilileri, gözaltının "iki tanıdık arasında çıkan ve silahlı saldırıyla sonuçlanan bir tartışma" ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi. Mayers, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mayers'in avukatı Alan Jackson, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğruladı ancak konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Saldırının mağduru, polise, iki kişiyle yürüyen Mayers'in sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını söyledi. Polis raporlarında, Mayers'in mağdura üç dört el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin mağdurun sol elini sıyırdığı bilgisi yer aldı. Mayers 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak.