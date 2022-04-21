Yalnız Kurt’ta savaş kızışıyor!

Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir.

Yalnız Kurt 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Kurt'un işi pusu bozup pusu kurmakmış!" | Video