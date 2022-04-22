Çocuklar kendi evlerinin ‘geri dönüşüm kahramanları’ olacak

Çevre bilincini yaymak için faaliyetlerini sürdüren Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' isimli döngüsel elektronikler çocuk kitabının lansmanını gerçekleştirdi. Kitabı, Turkcell'in marka yüzü Melis Sezen seslendirdi. Proje kapsamında, kitabı bitiren çocuklar, tekno atıklarını Turkcell mağazalarına getirdiğinde 'Döngüsel Elektronikler Sertifikası'nı alacak. Her çocuk, kendi evinin 'atık kahramanı' olacak.