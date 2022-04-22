Süher ve Güher Pekinel kardeşlerin Dolmabahçe konserini dünya izleyecek!

Süher Pekinel ayrıca Türkiye için de bunun çok değerli bir tanıtım olacağını belirterek şunları iletti:



"Sanata verdiği değer ve destek için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Sanata ve sanatçıya verilecek katkı, günümüz dünya koşullarında son derece önemli. Bugün başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde yüz binlerce müzisyen zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde her katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizimle konuşmasında sanatın bir toplumun en değerli kültür öğesi olduğunu ve sanata her zaman destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Sanatın kültürün en etkin aynası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, onu ne kadar ileri taşırsak, ülke olarak da o kadar ileri bir noktaya varırız. Sanatçı olarak çok önemsediğimiz toplumsal gelişim için çeşitli eğitim sistemlerini 16 senedir devreye sokmuş olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda şimdiye kadar dünya genelinde alanında 19 birincilik elde edildi."

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Pekinel kardeşleri uluslararası Yılın Sanatçıları ödülü ile onurlandırmak istedi. Rusya'nın, kültürel açıdan dünyaya çok katkı sağlamış bir ülke olduğunu düşünen Pekineller, Ukrayna'daki insanlık dramı karşısında bu ödülü kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler. "Sanatçı olarak duruşumuzu her zaman olduğu gibi insani değerlerden yana kullandık" dediler.