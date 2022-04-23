Haberler Günaydın Haberleri Hakim'de gerçekler ortaya çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 23.4.2022 17:22 Son Güncelleme: 23.4.2022 17:22

Hakim'de gerçekler ortaya çıkacak mı?

Hakim’de gerçekler ortaya çıkacak mı?

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 4.bölümü ile ekranlara geliyor!

Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia) ve Selen Polat (Özge) gibi isimleri bulunduran Hakim dizisi, yeni bölümüyle atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

4. bölümde neler olacak?

Hakim 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Adamın biri kamera görüntülerini silmiş!" | Video

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır.

Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez.

Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz.

Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

Hakim, Pazartesi saat 20.20'de atv'de!

İşte yeni bölümden diğer kareler...

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim'de gerçekler ortaya çıkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA