‘Psikoloğu olana deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum’

Oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi. Düvenci, gazetecileri kırmayıp yanlarına gelerek soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde "27 yaşımdan beri psikoloğa gidiyorum" açıklamasıyla dikkat çeken Düvenci, o sözlerine açıklık getirdi: "Herkes bence psikoloğa gitmeli. Bizi üzen, telaşlandıran şeyleri bir uzman eşliğinde halletmek daha doğru değil mi? Psikoloğa giden insana deli gözüyle bakılmasını anlamıyorum. Bence herkesin bir psikoloğu olmalı. Onlar bilim insanları ve insanın zihnini, kalbini bizden daha iyi biliyorlar. Dört senedir bunun eğitimini ben de kendi çapımda alıyorum. Çocuk gelişimi okuyorum. Çeşitli sertifika eğitimleri alıyorum."