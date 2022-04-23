Samsak Döveci’nin bestecisi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor!

Rahmetli amcam Talat Aktakka'nın torunu sevgili Şule de bir anısını anlattı: "... Ben dilime dolamışım bu türküyü, söylerken dedem yanına çağırdı beni. 'Nereden biliyorsun sen bu türküyü?' diye sordu. 'Televizyondan yeni duydum' dedim, gülümsedi ve 'Rahmetli Ferit deden yazdı bunu' dedi."

-Eserin telif hakkı alınmış mı vaktiyle? Anonim olarak mı geçiyor? Eserin dedenize ait olduğunu net olarak kanıtlamak için neler yapılması gerekiyor? Bunun için uğraşacak mısınız?

- Eserin telif hakkı bulunmamakta, anonim olarak geçiyor ve dileyen herkes icra edebilir. Samsak Döveci'nin dedeme ait olduğundan artık eminim. Ancak eseri dedemin üzerine kaydetmek ve bu esere telif koymak gibi uğraşlar içinde olmayacağız. Bu konuyu annem ve kardeşlerim ile de görüştüm, hepimiz aynı düşüncedeyiz; etik değil... Bizim için dedemin isminin 'kaynak kişi' olarak dahi geçmesi yeterlidir.