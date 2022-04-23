Sanat ve cemiyet dünyası Bellucci’ye koştu

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği, Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla sahnedeydi. Belluci'yi izlemeye gelenler arasında Faruk-Hatice Süren, Berrin-Olgun Zorlu, Sanem Tezman, Hazar Ergüçlü, Birce Akalay, Berk Oktay- Yıldız Çağrı Atiksoy ve Kerem Alışık da vardı.Oyunu çok merak ettiklerini belirten Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti, eylül ayında İstanbul'da kır düğünü yapacaklarını da söyledi. Bellucci'nin sıkı bir hayranı olan Hazar Ergüçlü "Çok heyecanlıyım. Monica Bellucci'yi dünya gözüyle görmeye geldim", Kerem Alışık ise "Dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi sahnede. Kendisini zevkle, büyük bir keyifle izleyeceğiz. Güzel bir oyun olacak" yorumunda bulundu.