Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme!

Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı.
Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.
Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi.