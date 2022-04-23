Haberler Günaydın Haberleri Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 23.4.2022 07:26 Son Güncelleme: 23.4.2022 07:32

Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman’ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme!

Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında devam eden yalı krizinde taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Kemal Gülman ile 27 yıllık eşi Feryal Gülman'ın yılan hikayesine dönen mal paylaşımlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı.

Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.

Bu yüzden de Feryal Hanım 1.5 yıldır yalıyı satamamıştı. Feryal Hanım'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşalttığı ve dizilere kiraya verdiği Bebek'teki yalısını sonunda bir Fransız yatırım şirketine sattığını öğrendim.

Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi.

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Sular bir türlü durulmuyor! Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın yalı kriziyle ilgili yeni gelişme!
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