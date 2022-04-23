Yalnız Kurt’ta güç savaşı devam ediyor!

Doğan'ın evine yapılan baskının ayrıntılarını öğrenmek için Ahmet, Altay'dan bilgi alır. Bu baskının arkasında Bevar'ın olduğunu öğrenir. Bevar'ın adamları Doğan'ın mekan baskınlarına misilleme yapmak için hangara baskın yaparlar fakat Altay adamların hepsini pert eder.

Doğan hangarı basarak savaş ilanını bir üst perdeye taşıyan Bevar'ı mekanında cezalandırmak için karargah gibi kullandıkları binaya gider. Ama polis onlardan önce davranmıştır. Ahmet, sokak olaylarını başlattığını düşündüğü Bevar'a baskın yapıp içerdeki adamları toplamıştır. Fakat Bevar yerinde olmadığı için Ahmet Bevar'ı ele geçiremez.