Çocuklara masal okudu

Türkiye'ninilk çocuk sanat, bilim, eğlence festivali olan 'Çocukların Festivali'nde kilden heykel yapan çocuklar, tohumları kendi yaptıkları saksılara ekti. Etkinlik kapsamında ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz çocuklara masal kitabı okudu. Çocukların büyük ilgiyle dinlediği güzel oyuncu, "Çok duygulandım. Kendimi şanslı hissediyorum. Benim sesimi tanıyorlarmış" diyerek duygularını dile getirdi. Deniz, muhabirlerin "Nişanlınız Türk geleneklerine alıştı mı?" sorusuna, "Alıştı yabancılık çekmiyor" diye yanıt verdi.