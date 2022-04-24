Son dakika magazin haberi: Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Nikah şahidi Safiye Soyman oldu

YEDİ KEZ EVLENDİ

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı.

İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcının bu yedinci evliliği oldu

Seda Sayan yaptığı açıklamada "Teklif aldığım doğru, Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Tarsus'ta dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.