Simge Sağın: Çarpım tablosunu hâlâ bilmem

15 sene sonra okula dönüp mezun oldum. 20'li yaşlarındaki çocuklarla kep attım. Mezuniyetimde konser verdim. Benim için çok duygusal bir andı.Kış iyi geçti, 76 konser vermişim. Hiç beklemediğim bir patlama oldu. Şimdi Türkiye'nin her yerine gitmeyi istiyorum. Örneğin Şırnak'a gidip konser vereceğim.Nihat Odabaşı'yla klip çekmek istiyordum. 30 bin lira kredi çektim. Krediyi çektiğim kadın bana çok dua etti. Çok şanslıydım. Hayatımda hep iyi insanlar karşıma çıktı."Hayalindeki erkeği tarifi eder misin?" diyorlar. Beni güldürsün, insan evladı olsun yeter. Beni karakter etkiler, yakışıklı erkek beğenmem, herkesin beğendiğini ben beğenmem.Giymediğim elbiselerimi meslektaşlarıma veriyorum. Ben zamanında ünlü biri elbise gönderince çok memnun olurdum. Bana Gülşen elbise ve ayakkabı veriyordu. Bu yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum.Dansla şarkıyı aynı anda yapamıyorum. Dünyada örnekleri var ama Türkiye'de de çok iyi yaptıklarını düşünmüyorum. Hadise çok iyi dans ediyor bence. Ben 30 yaşından sonra dans dersi almaya başladım. Dans edemiyorum, iddiam da yok. Ama iyi oryantal oynarım. En iyi bilenlerden biri olan Didem'den dans dersleri alacağım.Evlilik, çocuk sahibi olmak bana ürkütücü geliyor. Benim deneyimim oldu, iyi geçmedi. Evlilik düşünmüyorum. Keyfim yerimde.Lisedeyken edebiyatım iyiydi ama matematiğim hiç iyi değil. Çarpım tablosunu hâlâ ezbere bilmem. Ne zaman konservatuvara girdim o zaman notlarım yükseldi.Tire'de doğdum. Sonra Fransa'ya gittiğimde kültür şoku yaşadım. 25 yıl Fransa'da yaşadım. Paris'te olunca sanatla sporla ilgileniyorsun ister istemez. Sınıfta öğretmen elime tahta bir raket verdi. Ama anlamadım ne olduğunu. Annem babama sordu onlar da bilmiyoruz dediler. Abime sordum. Tenis raketi olduğunu o anlattı. 'Sen bunu oyna, şık, zengin insanlar oynuyor, devam et' dedi. Oradan başlayan bir hobi. Tenis burjuvazi bir spor olarak görülüyor ama öyle değil. Her yere tenis kortu kurulması lazım.50+ milli takım oyuncusuyum. Miami'de milli takım turnuvalarımız var. Fena yeniliyoruz maalesef. Şampiyona ihtiyacımız var.2017'de babam vefat etti, köpeğim gitti. Depresyona girdim, iyi değildim, hiçbir şeyden zevk almıyordum. Sonra Tuğçe girdi hayatıma. Kocaman gözleriyle bana ilaç gibi geldi. O da mutsuzdu galiba o dönemde. Birbirimize iyi geldik. Evlilik belli yaştan sonra hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aynı meslekte olmak avantaj. Yaş farklı olduğu için rekabet ya da kıskançlık yok. Kıskançlık kelimesinin ne olduğunu bilmem, hayatımda yaşamadım öyle bir şey. Ben onun mutlu olmasını istiyorum.Dans aslında ülkemizde inanılmaz seviliyor. Geleneksel düğünlerde en çok erkekler dans eder, kadınlardan daha güzel dans ederler ama iş baleye gelince sıkıntı oluyor. Bale ve opera sevilmiyor diye sosyolojik bir olgu var. Ancak Osmanlı'da 900 kişilik kadrodan oluşan bale bile var. Eksik bilgiler yüzünden, batılılaşmaya karşı olanlar yüzünden böyle bir algı oluyor.Madencilikten sonra en zor mesleklerden biridir bale. Dans çok kadim bir gelenek. Bize okul zamanı kardiyoloji bölümünden tıp öğrencileri geldi. Nabzımızı ölçtüler ve dediler ki, 'Bir bale dersiniz 3 derbiye bedel.' Bir de bunun temsilini, provalarını düşünün. Üç Silahşör'de bir günde 3.5 kilo vermiştim.7 yaşında Mersin Operası'nda baleye başladım. Babam operada dekorcuydu. Köyden çıkma baletim. Bunu da cumhuriyetin aydınlık insanlarına borçluyum.4 sene önce Don Kişot'un prömiyeine hazırlanırken, hamile olduğumu öğrendim. Zıplamaman gerekiyor dediler. Ama benim en sevdiğim şey bale, elimden mi alınacak diye endişe ettim. 8. aya kadar dans ettim. Kız çocuğum oldu.Başrol dans etmiyorum, solist rollerde dans ediyorum. Başrol dans ettiğimde temsilden sonra uyuyamıyordum. Adrenalinden. Vücut ritmimiz değişiyor. Yavaş yavaş alışıyor.Sahne inanılmaz bir terapi. Oraya çıkınca her şeyi unutuyorsun.Solist de oynadım, başrolde oynadım.Arkada ağaç bile oynasam çok seviyorum sahneyi.20'li yaşlarında ne kadar zıpladım diye düşünüyorduk. Şimdi bu yaşlarda nasıl ifade verebilirim, duyguyu nasıl geçirebilirim diye düşünüyoruz.Horon da teperim, tango da yaparım.Eşimle Ataşehir'de bir bale okulu açtık. Çok güzel gidiyor.