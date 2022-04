Son dakika: Petek Dinçöz’den geçtiğimiz günlerde boşanmıştı! Serkan Kodaloğlu ünlü güzelle fena yakalandı!

Petek Dinçöz ile 8 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz günlerde tek celsede biten iş insanı Serkan Kodaloğlu, önceki gece Tarabya'daki bir mekanda, 2018 Best Model of the World birincisi olan Fas asıllı oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.