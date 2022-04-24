Son dakika: Petek Dinçöz’den geçtiğimiz günlerde boşanmıştı! Serkan Kodaloğlu ünlü güzelle fena yakalandı!

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Petek Dinçöz'le sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Serkan Kodaloğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Petek Dinçöz ile 8 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz günlerde tek celsede biten iş insanı Serkan Kodaloğlu, önceki gece Tarabya'daki bir mekanda, 2018 Best Model of the World birincisi olan Fas asıllı oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.
Çıkışta flaşların patlamasıyla panik olan ikili, tekrar mekana geri döndü. Çalışanlar muhabirlerin görüntü almaması için seferber olsa da arka kapıdan kaçmaya çalışan ikili görüntülenmekten kurtulamadı.
"OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"
Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dinçöz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...
"MIAMI'YE YERLEŞMEYE KARARI ALDIM"
Öte yandan Petek Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda da oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini açıklamıştı. Dinçöz, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düşmüştü:
Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım.
Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler.
2. KEZ ANNELİK HEYECANIM YARIM KALDI"
2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.
Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.
İMAN CASABLANCA KİMDİR?
1999 doğumlu Farslı Arap model İman Casablanca, model ve dizi film oyuncusudur. Babası komiser annesi Fransızca öğretmeni olan Casablanca 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Casablanca, Fas'ta matematik mühendisliği okudu ve Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.
Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışan Iman Casablanca, 2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisinin kadrosuna katılarak oyunculuğa attı. Iman Casablanca, 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra "Yasak Elma", "Uykusuzlar Kulübü" ve "Baraj" gibi birçok dizide rol aldı.