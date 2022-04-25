100 yaşında oğluyla plak çıkaracak

'BABA' filminin şarkısı 'Godfather'ı Türkçe'ye uyarlayan İlham Gencer ve oğlu Bora Gencer, şarkıyı Babalar Günü'nde plak formatında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Bora Gencer, "Plağın adını 'Baba' düşünüyoruz. Sözleri bana ait bir baba-oğul şarkısı. Babamla unutulmayacak bir anımız olacak" dedi. 2023'te 100 yaşına girmeye hazırlanan İlham Gencer, "İlk plağım 1965'te çıktı. O plağın kazancıyla oğlum Bora Gencer'in doğum masraflarını karşılamıştık. Allah nasip ederse bu projeyle birlikte 100. yaşımı da kutlayıp dalya diyeceğim" dedi.