‘Çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım’

ÖYKÜ Gürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve coşku ile kutladı. Kartal'da bulunan Türk Kızılayı'nın Sevgi Mağazası'nda düzenlediği etkinliğine katılan Gürman, iki saatini çocuklarla geçirdi. Genç sanatçı, çocuklara hediyeler ve kıyafetler dağıtarak onlarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini söyleyen Gürman, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Onlar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.