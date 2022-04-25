‘İdolüm Ajda Pekkan ölene kadar sahnede olacağım’

Çocukların Festivali, 23 Nisan'da miniklere güzel bir bayram günü yaşattı. Festivale Ziynet Sali, Yağmur Tanrısevsin, Bengü ve Fadik Sevin Atasoy gibi ünlüler de katıldı. Çocuklarla oyun hamuru yapan Yağmur Tanrısevsin, "Bizim için çok kıymetli olan çocukları sanatla buluşturmak büyük mutluluk.Onları çok seviyorum. Anne olmak da istiyorum" dedi. Etkinlikte mini bir konser veren Ziynet Sali ise "Çocuklar benim en hassas olduğum şey. Atatürk'e bize böyle bir armağan verdiği için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.Z kuşağı hakkındaki bir soruya da yanıt veren Sali, "Kuşak değişiyor, ancak şarkılar ezberde kalıyor. Bu da müziğin güzelliği, onlar bizim gelecekteki konser deneyimlerimiz" diyerek güldürdü. Her zaman üretmeye çalıştığını belirten sanatçı, "İdolüm Ajda Pekkan, ölene kadar şarkı söyleyeceğim" dedi.